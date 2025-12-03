В Твери запустили производство вакуумного экскаватора

Такая техника предназначена для безопасной и точной выемки грунта без риска повреждения подземных коммуникаций. Экскаватор способен обеспечить глубину выемки до 50 метров и сочетает в себе передовые инженерные решения и высокую производительность. Машина оснащена дизельным двигателем, гидравлической управляемой стрелой с максимальным вылетом 6 метров от оси поворота и рабочей зоной 180 градусов.