В Твери запустили производство вакуумного экскаватора

Вакуумный экскаватор начала производить компания «Тверькоммаш» в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Такая техника предназначена для безопасной и точной выемки грунта без риска повреждения подземных коммуникаций. Экскаватор способен обеспечить глубину выемки до 50 метров и сочетает в себе передовые инженерные решения и высокую производительность. Машина оснащена дизельным двигателем, гидравлической управляемой стрелой с максимальным вылетом 6 метров от оси поворота и рабочей зоной 180 градусов.
Для удобства эксплуатации разработчики обеспечили технику удобным управлением процессом экскавации грунта с пульта, а также улучшенным светодиодным освещением для работы в ночное время. Машина востребована среди предприятий топливно-энергетического комплекса, аварийных и ремонтных служб, а также организаций сфер коммунального хозяйства и строительства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.