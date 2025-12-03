За продажу энергетиков в школах и театрах Башкирии будут крупно штрафовать

За нарушение ограничений предусмотрены штрафы: на граждан — от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 40 тысяч, на юридических — от 150 до 200 тысяч. За повторное нарушение штрафы увеличатся: на граждан — от четырех до пяти тысяч рублей, на должностных — от 40 до 50 тысяч, на юридических — от 200 до 250 тысяч.