За продажу энергетиков в школах и театрах Башкирии будут крупно штрафовать

В Башкирии депутаты Госсобрания рассмотрят законопроект, касающийся штрафов за продажу энергетических напитков в школах и театрах. Изменения внесут в Кодекс РБ об административных правонарушениях.
Как сообщили в республиканском парламенте, сегодня на территории региона запрещена продажа энергетиков в местах, где осуществляют образовательную и медицинскую деятельности, а также в области культуры, физической культуры и спорта.
В проекте идет речь идет о том, чтобы привлекать к ответственности за продажу (за исключением несовершеннолетних) этих напитков на перечисленных объектах. Составлять протоколы и рассматривать административные дела будут должностные лица Министерства торговли и услуг РБ.
За нарушение ограничений предусмотрены штрафы: на граждан — от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 40 тысяч, на юридических — от 150 до 200 тысяч. За повторное нарушение штрафы увеличатся: на граждан — от четырех до пяти тысяч рублей, на должностных — от 40 до 50 тысяч, на юридических — от 200 до 250 тысяч.