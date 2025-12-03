Как изменится центр Перми после реновации территории у Центрального рынка

— Проекты реновации территории рядом с Центральным рынком разрабатывали с советских времен, но ни один из них, к сожалению, так и не был реализован, — говорит архитектор Владимир Костенко. — Новые многоэтажные дома соседствовали со старыми деревянными лачугами, их хозяева содержали огород или использовали постройки как склады для хранения товаров. В скором времени ситуация кардинально изменится. На мой взгляд, такая трансформация очень полезна для Перми, ведь она ощутимо изменит архитектурный ландшафт в центре города и решит транспортные проблемы.