Как изменится центр Перми после реновации территории у Центрального рынка

Старое — под снос
О проекте строительства новой транспортной развязки на Колхозной площади недавно заявило региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Комплекс дорожных сооружений на пересечении шоссе Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова ежедневно пропускает тысячи автомобилей со всех районов краевой столицы. Объезжать площадь затратно по времени — Пермь пересекают огромные овраги с реками. Поэтому власти решили расширить транспортную инфраструктуру в «узком» месте.
Проект потребует изъятия нескольких десятков земельных участков. Часть передадут в муниципальную собственность вместе с объектами недвижимости, в дальнейшем их снесут. Среди них Актерский дом на улице Попова, 57, построенный в 1951 году.
— В нем долгое время жили редакторы газет, ученые, а также работники пермских театров, например, известная актриса Нина Корниенко, — рассказывает экскурсовод по Перми и Пермскому краю Андрей Чурин. — Здесь часто бывал актер театра и кино Георгий Бурков, а одну из комнат выделили будущему режиссеру Марку Захарову.
Судьба Актерского дома оказалась непростой. Его жильцы жаловались на плохое отопление, частое отсутствие горячей воды, а также на шаткие подоконники и полы, выполненные из сырого леса. В нулевые годы состояние здания серьезно ухудшилось, и в 2020-м его удалили из программы капремонта и внесли в аварийный фонд. Однако в 2023-м райсуд Перми отменил решение мэрии, денег на расселение не выделили, поэтому от сноса пришлось отказаться. Теперь, видимо, точку в этой истории поставит изъятие участка вместе с объектом недвижимости.
Помимо этого, планируется демонтаж здания на улице Пушкина, 87аа — сейчас в нем располагаются магазины и ресторан быстрого питания, а также торгового центра на шоссе Космонавтов, 4 и небольшого кафе у автовокзала на улице Революции, 68бб. Расширение улиц, по которым транспортные потоки двигаются к кольцу у рынка, предполагает изъятие земли даже на расстоянии нескольких кварталов от площади, например, рядом с жилыми домами на улицах Борчанинова, 15, Попова, 25/1, Пушкина, 101
Район преобразится
Еще одной зоной реновации станет пространство бывшей инфекционной больницы на улице Пушкина, 96, недалеко от Колхозной площади. Вместо обветшалых и неприглядных на вид одно- и двухэтажных корпусов, огороженных облупившимся забором, появится Александровский сквер. На его центральной площади установят фонтан и арт-объект — бюст Александра I (император посетил Пермь в сентябре 1824 года). Для детей сделают игровую площадку, а для взрослых установят тренажеры и обустроят местечко для тихого отдыха с высокими травами и кустарниками. Вдоль всего сквера протянется березовая аллея.
С трех сторон Колхозной площади вырастут огромные жилые комплексы с магазинами, кафе, образовательными и медицинскими организациями. Строительство активно ведется с начала 2025 года. И лишь с четвертой стороны, где находится здание офтальмологического отделения Пермской краевой больницы, построенное в 1980-х годах, картина останется прежней.
— Проекты реновации территории рядом с Центральным рынком разрабатывали с советских времен, но ни один из них, к сожалению, так и не был реализован, — говорит архитектор Владимир Костенко. — Новые многоэтажные дома соседствовали со старыми деревянными лачугами, их хозяева содержали огород или использовали постройки как склады для хранения товаров. В скором времени ситуация кардинально изменится. На мой взгляд, такая трансформация очень полезна для Перми, ведь она ощутимо изменит архитектурный ландшафт в центре города и решит транспортные проблемы.
Улицы расширят
Комплексное развитие территории предусматривает и улучшение уже существующих автомобильных дорог. Общая протяженность реконструируемых участков составит более двух километров. Пермяки, безусловно, ощутят преимущества преобразований, когда транспортный поток с двухуровневой развязки на шоссе Космонавтов в районе улицы Карпинского направят по новому проезду на Колхозную площадь. Для этого отрезок улицы Пушкина от улицы Крисанова расширят до четырех полос. Более удобным станет проезд автотранспорта и по выходящим на кольцо Колхозной площади улице Попова и шоссе Космонавтов.
— К сожалению, с реновацией уйдет в прошлое часть истории города, связанной с развитием торговли и купеческими традициями старой Перми, исчезнут объекты, имеющие культурную ценность. Но при этом краевая столица получит современную систему транспортных коммуникаций именно в том месте, где она необходима больше всего. Думаю, нужно жить будущим, создавать новую историю, а это в первую очередь магистрали, обеспечивающие быстрое и безопасное сообщение между различными частями города, и комфортное пространство для жителей, — считает Андрей Чурин.