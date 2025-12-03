В Самаре лифты заменят в 183 домах в 2026 году

В 2026 году в Самаре 183 лифта заменят в рамках программы господдержки собственников жилья. Работы будут проводиться в течение года. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
«Замене подлежат кабины со сроком эксплуатации более 25 лет. Обновление затронет дома в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и поселке Курумоч», — рассказали в пресс-службе.
В Тольятти приведут в порядок лифты в 25 домах, в Сызрани — в 13 домах, а в Новокуйбышевске и Курумоче — по одному. В Самаре работы проведут на Московском шоссе, проспектах Кирова и Карла Маркса, улицах Авроры, Гагарина и др. Подробный список с адресами домов доступен по ссылке.
Всего в регионе должны обновить 610 кабин в 223 многоквартирных домах. Напомним, на все работы по установке одного лифта требуется около трех месяцев. После замены лифтов для их корректной работы должна производиться обкатка оборудования. Она занимает не менее 1000 часов.