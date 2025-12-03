В Самаре лифты заменят в 183 домах в 2026 году

В Тольятти приведут в порядок лифты в 25 домах, в Сызрани — в 13 домах, а в Новокуйбышевске и Курумоче — по одному. В Самаре работы проведут на Московском шоссе, проспектах Кирова и Карла Маркса, улицах Авроры, Гагарина и др. Подробный список с адресами домов доступен по ссылке.