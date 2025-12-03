Глава СПЧ заступился за комедию «О чем говорят мужчины»: что Фадеев раскритиковал перестраховщиков

Такие вещи, как вырезание сцен из художественных фильмов, это глупость. Об этом в интервью РБК заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
По его мнению, например, комедия «О чем говорят мужчины» — фильм хороший, но из него вырезана до трети сцен.
«Это абсолютная глупость. Люди решили перестраховаться, повырезали оттуда все. Это глупость. Не надо ничего вырезать из этих фильмов», отметил глава СПЧ.
Ранее в России выпустили коллекционное издание известного сериала «Бригада» на шести дисках. В нем показали сцены, не вошедшие в телеверсию.
А до этого сообщалось, что из «Стиляг» вырезали грудь Акиньшиной. Телеканалы удаляют из кинокартин интимные сцены, объясняя все тем, что «голые сцены» запрещает закон.