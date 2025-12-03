Ричмонд
3 декабря в Ростове пропал мобильный интернет

Некоторые жители донской столицы сообщили о нестабильной работе мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Утром 3 ноября жители Ростова-на-Дону сообщили о перебоях в работе мобильного интернета. Немногочисленные жалобы, в частности, зафиксировали на портале сбой.рф. После 9 часов утра ситуация стабилизироовалась.

Напомним, в основном подобные перебои связаны с работой по обеспечению безопасности населения. Власти пояснили, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.

Напомним, ранее в минцифры Ростовской области назвали работающие при перебоях интернета сайты. Известно, что в «белый список» внесли ряд СМИ, в том числе издание «Комсомольская правда».

