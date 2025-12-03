В Курской области прошел слет учеников психолого-педагогических классов

Третий региональный слет обучающихся предпрофессиональных психолого-педагогических классов Курской области состоялся 26 ноября на базе Курского педагогического колледжа. Учреждение входит в состав федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
«Психолого-педагогические классы — это уникальная возможность для школьников изучить основы психологии и педагогики, ознакомиться с профессией учителя изнутри, понять, насколько она им близка и интересна. Такие классы помогают ребятам определиться с будущим, развить важные личностные качества и получить ценные знания, которые пригодятся им не только в учебе, но и в жизни», — отметила директор Курского педагогического колледжа Ольга Бондарева.
Мероприятие объединило учеников 25 школ города Курска и муниципалитетов региона. Программа включала в себя ретроэкскурсию «Музей в чемодане», игротеку в развивающем пространстве «Кубрик», нетворкинг «Елка будущего» и агитбригаду амбассадоров «Профессионалитета» кластера «Педагогика». Кроме того, были организованы психологический интенсив «Лидеры познания», форсайт-практикум «И каждый час, и каждую минуту…», игровое событие «Легенда», эмоджи-квиз «Угадай мелодию», профессиограмма учителя и «Мастерская личностного роста: творчество — креативность — символ года».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.