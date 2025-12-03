Житель Приангарья получил 11 лет за попытку сжечь бывшую жену и детей

Суд в Иркутской области вынес приговор жителю Балаганска, обвиняемому в покушении на убийство бывшей супруги и четверых детей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
Согласно материалам дела, 7 января 2025 года между экс-супругами произошла ссора. В ходе конфликта мужчина облил бензином пол в доме, поджёг его и запер внутри помещения женщину вместе с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет. Кроме того, злоумышленник поджёг 17 рулонов сена на прилегающей территории.
Женщине удалось выбраться вместе с детьми через окно. Все пострадавшие получили ожоги и порезы от разбитого стекла. Они были госпитализированы.
«Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. “а, в, д” ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что жителя Свердловской области, который превратил свою сожительницу в мумию, приговорили к 13,5 лет колонии.