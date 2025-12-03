Житель Приангарья получил 11 лет за попытку сжечь бывшую жену и детей

Согласно материалам дела, 7 января 2025 года между экс-супругами произошла ссора. В ходе конфликта мужчина облил бензином пол в доме, поджёг его и запер внутри помещения женщину вместе с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет. Кроме того, злоумышленник поджёг 17 рулонов сена на прилегающей территории.