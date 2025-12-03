Ричмонд
Британка внезапно ожила в морге после того, как скорая признала ее мертвой

В Британии началось расследование после того, как живую женщину отвезли в морг, а не в отделение неотложной помощи.

Жительница Дарлингтона в Великобритании внезапно ожила после того, как экстренные службы признали ее мертвой и отправили в морг, материал из The Sun перевел aif.ru.

Как выяснило следствие, 54-летняя Оливия Мартин, готовила завтрак на кухне, как внезапно потеряла сознание. Ее супруг вызвал скорую помощь, медики констатировали смерть и отвезли женщину в морг.

Однако там Мартин «стала демонстрировать признаки жизни», пока врачи решали, что делать, женщина все-таки скончалась.

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как выяснилось, что Мартин пролежала живой в морге два часа. Они выясняют, почему женщину не отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы спасти.

«Как только нам стало известно об этом инциденте, мы начали расследование и связались с семьёй пациента. Мы глубоко сожалеем о том, что это причинило им страдания. В настоящее время проводится полное расследование этого инцидента, и на данном этапе мы не можем дать никаких дополнительных комментариев», — заявил директор по парамедицине в Северо-Восточной службе скорой помощи Эндрю Ходж.

Он добавил, что сейчас ожидается отчет от коронера округа.

