Британка внезапно ожила в морге после того, как скорая признала ее мертвой

«Как только нам стало известно об этом инциденте, мы начали расследование и связались с семьёй пациента. Мы глубоко сожалеем о том, что это причинило им страдания. В настоящее время проводится полное расследование этого инцидента, и на данном этапе мы не можем дать никаких дополнительных комментариев», — заявил директор по парамедицине в Северо-Восточной службе скорой помощи Эндрю Ходж.