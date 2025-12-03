Ричмонд
Патриарх Кирилл возвел главу Уфимской епархии в сан митрополита

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл возвел епископа Уфимского и Башкортостанского Филарета в сан митрополита. Это случилось накануне в Храме Христа Спасителя, где проходила литургия в день памяти святителя Филарета.

Источник: РИА "Новости"

Епископ Филарет (в миру Вячеслав Коньков) возглавил Башкортостанскую митрополию 30 октября по случаю ухода на покой митрополита Никона.

Во вчерашнем богослужении Филарет вместе с главами других митрополий сослужил патриарху Кириллу.

