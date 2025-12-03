Патриарх Кирилл возвел главу Уфимской епархии в сан митрополита

Епископ Филарет (в миру Вячеслав Коньков) возглавил Башкортостанскую митрополию 30 октября по случаю ухода на покой митрополита Никона.
Во вчерашнем богослужении Филарет вместе с главами других митрополий сослужил патриарху Кириллу.
Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.Читать дальше