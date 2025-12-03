Ричмонд
Уиткоффа покорило одно русское блюдо: уже второй раз не может отказать себе в удовольствии

Спецпосланнику США Уиткоффу пришлись по вкусу московские чебуреки.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник США Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, попробовал столичные чебуреки. Причем американский представитель это делает уже не первый раз. Уиткоффа настолько покорило это русское блюдо, что он снова не смог отказать себе в удовольствии его попробовать в одном московском заведении. На это обращает внимание «360.ru».

В прошлый визит он ел чебурек La Grande, а на этот раз попробовал посикунчики с крабом в ресторане. Это уральские родственники чебуреков, но меньше по размеру.

Спецпредставителю США Джареду Кушнеру подали красную, черную и щучью икру, крабов, гребешков, вяленую оленину, говядину, селедку, картошку и сибирские грузди.

Уиткофф на встрече с Путиным назвал Москву удивительным городом. На переговорах в Кремле американской делегации давали щи с ананасами и угощали выдержанным оленем. Конечно, не обошлось без «главного новогоднего блюда» — салата оливье.

Итоги встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве: почему результаты засекречены и когда ждать мира.

