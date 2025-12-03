Уиткоффа покорило одно русское блюдо: уже второй раз не может отказать себе в удовольствии

Спецпосланник США Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, попробовал столичные чебуреки. Причем американский представитель это делает уже не первый раз. Уиткоффа настолько покорило это русское блюдо, что он снова не смог отказать себе в удовольствии его попробовать в одном московском заведении. На это обращает внимание «360.ru».