Уиткоффа покорило одно русское блюдо: уже второй раз не может отказать себе в удовольствии

Спецпосланник США Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, попробовал столичные чебуреки. Причем американский представитель это делает уже не первый раз. Уиткоффа настолько покорило это русское блюдо, что он снова не смог отказать себе в удовольствии его попробовать в одном московском заведении. На это обращает внимание «360.ru».
В прошлый визит он ел чебурек La Grande, а на этот раз попробовал посикунчики с крабом в ресторане. Это уральские родственники чебуреков, но меньше по размеру.
Спецпредставителю США Джареду Кушнеру подали красную, черную и щучью икру, крабов, гребешков, вяленую оленину, говядину, селедку, картошку и сибирские грузди.
Уиткофф на встрече с Путиным назвал Москву удивительным городом. На переговорах в Кремле американской делегации давали щи с ананасами и угощали выдержанным оленем. Конечно, не обошлось без «главного новогоднего блюда» — салата оливье.
