В Самаре пройдет книжная гаражная распродажа от издательства МИФ. Мероприятие продлится с 5 по 7 декабря, сообщают в пресс-службе.
— Гаражка будет открыта в пространстве ЦЕХ на Станкозаводе 5 декабря с 14:00 до 20:00, 6−7 — с 11 до 20:00. Для Самары издательство подготовило сотни книг: новинки культуры, психологии и бизнеса. Кроме того, также будут представлены классические романы, мрачное фэнтези, комиксы, детективы и многое другое, — указали в сообщении.
6 декабря в рамках гаражной распродажи пройдут лекции от авторов. Вход будет свободным. Самарцам расскажут, как библиотеки меняют мир и о русских новогодних традициях.