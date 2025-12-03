Ричмонд
В Самаре пройдет книжная гаражная распродажа

Самарцев пригласили на книжную гаражку с 5 по 7 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре пройдет книжная гаражная распродажа от издательства МИФ. Мероприятие продлится с 5 по 7 декабря, сообщают в пресс-службе.

— Гаражка будет открыта в пространстве ЦЕХ на Станкозаводе 5 декабря с 14:00 до 20:00, 6−7 — с 11 до 20:00. Для Самары издательство подготовило сотни книг: новинки культуры, психологии и бизнеса. Кроме того, также будут представлены классические романы, мрачное фэнтези, комиксы, детективы и многое другое, — указали в сообщении.

6 декабря в рамках гаражной распродажи пройдут лекции от авторов. Вход будет свободным. Самарцам расскажут, как библиотеки меняют мир и о русских новогодних традициях.