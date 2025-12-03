Тридцать два омских ребенка скоро поедут в федеральные лагеря «Артек» и «Океан»

«В этом году в нашем регионе работали 586 лагерей: 28 загородных, 25 палаточных и 533 лагеря с дневным пребыванием детей. В них отдохнули почти 76 тысяч ребят — это 26% от общего числа школьников. Традиционно особое внимание было уделено оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Напомню, что для детей участников СВО предусмотрена компенсация стоимости путевки в размере до 20 тысяч рублей», — сообщила министр образования Омской области Ольга Степанова.