Мошенники начали обманывать россиян, предлагая проверку качества воды

Аферисты разработали новую схему обмана россиян: они представляются сотрудниками «Водоканала», после чего предлагают «проверить» качество воды. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.

— Жертве звонят ненастоящие сотрудники «Водоканала», предлагая заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Затем они просят назвать код из сообщения, — уточнили в ведомстве.

Далее мошенники связываются с человеком и убеждают, что его аккаунт на «Госуслугах» подвергся взлому. В самой схеме также участвуют «сотрудники банка», которые принуждают к переводу на определенный счет, передает РИА Новости.

Недавно адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владислав Шведченко также разъяснил порядок действий, необходимых гражданам, которые столкнулись с оформлением кредитов мошенническим способом. В первую очередь пострадавшему рекомендуется собрать всю имеющуюся информацию о произошедшем.

Депутат Госдумы Никита Чаплин в свою очередь напомнил: каждый россиянин может бесплатно дважды в год запросить свою кредитную историю через портал «Госуслуги» или БКИ для выявления несанкционированных операций.