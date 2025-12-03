Лариса Долина дала концерт в Хабаровске

В Хабаровск приехала с концертом известная певица Лариса Долина. Мероприятие состоялось на фоне массовой отмены артистки в российских социальных сетях — причиной стало судебное решение о возврате ей квартиры в Москве, которое запустило волну «бабушкиных схем».
Долина выступила 2 декабря в ГДК с программой «Юбилей в кругу друзей». Хабаровчане на новость отреагировали крайне негативно и в комментариях пабликов осудили тех, кто пошёл на выступление звезды. Ранее её концерт отменили в соседней Сахалинской области — организаторы расторгли контракт после общественного резонанса.
Напомним, летом 2024 года Долина продала жильё матери-одиночке Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но деньги перевела мошенникам. Суд встал на сторону артистки: квартиру вернули Долиной, мошенники получили до семи лет колонии, а покупательница осталась без недвижимости и средств.
Решение суда вызвало волну критики в соцсетях. Пользователи осуждают певицу и требуют вернуть деньги матери-одиночке. Случай Долиной запустил волну похожих схем: пожилые люди продают жильё, а потом заявляют о мошенничестве и возвращают квартиры через суд. Многие покупатели теперь опасаются сделок с недвижимостью на вторичном рынке. Вопрос уже был вынесен на обсуждение в Госдуме, но изменений в законодательстве пока не последовало.