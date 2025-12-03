Лариса Долина дала концерт в Хабаровске

Решение суда вызвало волну критики в соцсетях. Пользователи осуждают певицу и требуют вернуть деньги матери-одиночке. Случай Долиной запустил волну похожих схем: пожилые люди продают жильё, а потом заявляют о мошенничестве и возвращают квартиры через суд. Многие покупатели теперь опасаются сделок с недвижимостью на вторичном рынке. Вопрос уже был вынесен на обсуждение в Госдуме, но изменений в законодательстве пока не последовало.