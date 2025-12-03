Уничтожение образования в Молдове продолжается: Правительство планирует ликвидировать еще один университет

В Молдове хотят ликвидировать ещё один вуз: «Мало студентов».
Государственный университет «Богдан Петричейку Хашдеу» в Кагуле может быть поглощён Техническим университетом Молдовы в рамках продолжающейся реформы высшего образования. Как сообщило Министерство образования и исследований, решение обусловлено малым числом студентов: сейчас там обучается около 800 человек, а преподают 46 педагогов, в том числе 10 — пенсионного возраста.
Ректор университета в Кагуле Ирина Донoс, вступившая в должность всего неделю назад, подтвердила, что министр образования Дан Перчун представил возможный план слияния во время визита 27 ноября. По её словам, коллектив ещё не успел обсудить инициативу, однако реформа, начатая в 2021 году, вновь выходит на первый план. В свою очередь Перчун подчёркивает, что из-за миграции и демографического спада число студентов в стране продолжается снижаться, а многие выпускники юга Молдовы предпочитают учиться в соседней Румынии, в том числе в университете «Нижний Дунай» в Галаце, расположенном всего в 55 км от Кагула и имеющем филиал в городе.
Некоторые преподаватели и выпускники выступают за сохранение идентичности кагульской альма-матер. Они считают, что, несмотря на небольшой возраст вуза — 25 лет — он должен сохранить самостоятельность.
Ректор Технического университета Молдовы Виорел Бостан подтвердил, что предложение о слиянии исходит от министерства. Он намерен посетить Кагул 11 декабря вместе с министром, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. По его словам, консолидация университетов — глобальный тренд, необходимый для повышения эффективности и конкурентоспособности системы высшего образования страны, пишет realitatea.md.
Если слияние состоится, университет в Кагуле не будет закрыт, а пройдёт реорганизацию по примеру предыдущих объединений. Возможны сокращения административного и преподавательского персонала, однако учебный процесс продолжится в тех же помещениях.
В рамках реформы за последние годы число государственных университетов в Молдове уже уменьшилось с 16 до 11, а общее число студентов сократилось с 78 000 до 42 000 за последнее десятилетие.
