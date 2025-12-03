Уничтожение образования в Молдове продолжается: Правительство планирует ликвидировать еще один университет

Ректор университета в Кагуле Ирина Донoс, вступившая в должность всего неделю назад, подтвердила, что министр образования Дан Перчун представил возможный план слияния во время визита 27 ноября. По её словам, коллектив ещё не успел обсудить инициативу, однако реформа, начатая в 2021 году, вновь выходит на первый план. В свою очередь Перчун подчёркивает, что из-за миграции и демографического спада число студентов в стране продолжается снижаться, а многие выпускники юга Молдовы предпочитают учиться в соседней Румынии, в том числе в университете «Нижний Дунай» в Галаце, расположенном всего в 55 км от Кагула и имеющем филиал в городе.