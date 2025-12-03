Ричмонд
Контролируемые выжигания сухой растительности проведут в Ростове

Плановое выжигание сухой растительности выполнят в Железнодорожном районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

3 и 5 декабря в Ростове-на-Дону будут проводить контролируемые выжигания сухой растительности. Таким образом ведется подготовка к пожароопасному сезону 2026 года, поясняют в ГУ МЧС России по Ростовской области.

В среду, 3 декабря, плановые выжигания состоятся в Железнодорожном районе донской столицы. На месте уже дежурят пожарно-спасательные расчеты. Где именно будут жечь траву в пятницу, не уточнили.

Добавим, за прошедшие сутки в 18-ти территориях региона выполнили 40 подобных выжиганий на общей площади в 22 га.

