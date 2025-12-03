Беременная британка умерла во сне после того, как съела чипсы

Жительница Девона в Великобритании, 22-летняя Чарли Комер, умерла во сне после того, как съела на ужин чипсы и рыбу, она находилась на 20-й неделе беременности, материал из The Sun перевел aif.ru.
По словам ее матери, Кэрри Бёрнс, девушка страдала сильным токсикозом, однако причина ее смерти до сих пор не раскрыта.
«Она легла спать в воскресенье вечером — ей нездоровилось — и больше не проснулась», — заявила Бёрнс.
К сожалению, ребенок погиб вместе с матерью. У девушки осталась еще 18-месячная дочь.
Сейчас тело направили для проведения патологоанатомического исследования в Саутгемптон.
Ранее в Италии подросток скончался после того, как съел роллы.