В правительстве рассказали, как будет работать биометрия в школах

Биометрические данные школьников для организации прохода в учебные заведения смогут использоваться исключительно на добровольной основе и лишь при наличии согласия родителей. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В аппарате вице-премьера уточнили, что биометрия для школьников будет только по желанию.

Планируется, что биометрические данные учащихся будут фиксироваться и размещаться в Единой биометрической системе (ЕБС). Доступ образовательных организаций к ЕБС предполагается осуществлять через аккредитованные организации, на которые возложат установку необходимого оборудования и проведение работ по интеграции.

«Каждая школа сможет сама решить, использовать эту возможность или нет», — сообщили в аппарате вице-премьера. Их слова приводит «Коммерсант».

Передача биометрических данных школьника будет осуществляться исключительно при наличии согласия его родителя или законного представителя и организована через приложение «Госуслуги Биометрия». Как пояснили в Центре биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС), несовершеннолетний должен войти в приложение, используя учетные данные (логин и пароль) от портала «Госуслуги», после чего сделать фотографию лица (селфи).

В ЦБТ отметили, что затем родителю или опекуну направляется запрос на подтверждение согласия на обработку персональных данных школьника. Подчеркивается, что такое согласие может быть в любой момент отозвано из ЕБС.

В ЦБТ уточнили, что срок «активности» каждого биометрического образца составляет от трех до пяти лет в зависимости от его типа. В центре также сообщили, что количество детей, чьи биометрические данные уже внесены в систему, на данный момент остается небольшим. Формат внедрения систем биометрического доступа в других образовательных учреждениях, включая требования к инфраструктуре и организационному обеспечению, будет определен по итогам пилотного тестирования в Татарстане.

