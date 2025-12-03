В правительстве рассказали, как будет работать биометрия в школах

В ЦБТ уточнили, что срок «активности» каждого биометрического образца составляет от трех до пяти лет в зависимости от его типа. В центре также сообщили, что количество детей, чьи биометрические данные уже внесены в систему, на данный момент остается небольшим. Формат внедрения систем биометрического доступа в других образовательных учреждениях, включая требования к инфраструктуре и организационному обеспечению, будет определен по итогам пилотного тестирования в Татарстане.