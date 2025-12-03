Тюменские власти ужесточили правила получения денег по «Молодой семье»

«Внести изменения в закон “О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета”. Установить, что молодые семьи имеют право на получение субсидии лишь в случае постоянного проживания на территории региона не менее пяти лет», — говорится в поправках в законодательство.