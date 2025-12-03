Тюменские власти ужесточили правила получения денег по «Молодой семье»

Чтобы получить деньги на жилье нужно прожить в Тюменской области хотя бы пять лет.
Чтобы получить средства по программе «Молодая семья» тюменцы должны не менее пяти лет прожить на территории региона. Так называемый ценз оседлости стал новым правилом для выделения поддержки. Информация представлена в законе, принятом областной думой.
«Внести изменения в закон “О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета”. Установить, что молодые семьи имеют право на получение субсидии лишь в случае постоянного проживания на территории региона не менее пяти лет», — говорится в поправках в законодательство.
Ранее правило ценза оседлости в региональном документе не значилось. Оно начнет действовать с 1 апреля 2026 года.
Как писало URA.RU, в настоящее время нередки случаи, когда молодые семьи, живущие в области меньше пяти лет, получают первоочередное право на субсидию. К примеру в Тюмени в 2025 году таковых будет 37 или 20% от общего количества.