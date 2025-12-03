626 граммов милоты: Калининградский зоопарк показал детский альбом трубкозуба

Калининградский зоопарк опубликовал детские фотографии трубкозуба Теренса, которыми с учреждением поделились коллеги из Екатеринбурга, где почти 8 лет назад появился на свет один из самых забавных и беспокойных питомцев.
«Посадите поближе к экранам ваших пожилых родственников, позовите детей и беременных женщин: мы начинаем утренний сеанс ТериТерапии! Как только вы рассмотрите эти фото, у вас незамедлительно рассосётся грыжа и квитанции за ЖКХ в почтовом ящике, нормализуется давление и отношения с начальником, стабилизируется уровень сахара и экономическая ситуация», — анонсируют заряд хорошего настроения в зоопарке.