Каток зальют перед кинотеатром «Хабаровск» по просьбам горожан

Также горожан будут ждать сверкающие огни и праздничная атмосфера новогоднего городка.

Источник: AmurMedia

По пожеланиям жителей на территории перед кинотеатром «Хабаровск» появится каток. Также в преддверии главного праздника года пространство перед кинотеатром украсят 40 светодиодных шаров, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«Для любителей активного отдыха в этом году возобновили традицию — совсем скоро на территории городка зальют каток: люди высказали пожелание проводить время на коньках недалеко от дома, наслаждаясь зимним досугом без необходимости ехать в центр», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделено главной героине праздника — «умной» ёлке. Благодаря специальной программе она будет менять режимы освещения и проявлять поздравительные надписи.

«Продолжая прошлогоднюю успешную инициативу, поддержанную мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, перед кинотеатром появятся “елки успеха”, — рассказала начальник отдела по социальным вопросам комитета по управлению Краснофлотским районом Ирина Дюжева. — Эти уникальные елочки станут площадкой для демонстрации достижений школьников Краснофлотского района. Учащиеся и педагоги уже активно готовят свои зимние красавицы, украшая их игрушками и размещая внутри листочки с перечнем своих успехов за год — побед в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах».

Подготовка к открытию праздничной локации началась ещё в октябре. Тогда начались работы по проверке и установке иллюминации, монтажу дополнительных гирлянд. Сейчас подрядчик работает над установкой новогодних конструкций.

«К моменту открытия новогоднего городка будут подведены итоги конкурса на лучшую новогоднюю игрушку “Шаромания”. В этом творческом состязании приняли участие более 60 юных талантов, представив как индивидуальные, так и семейные, и классные работы. Победители и призеры получат заслуженные награды, а их творения украсят праздничную экспозицию», — добавила Ирина Дюжева.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук пригласил всех горожан и гостей краевого центра обязательно посетить этот новогодний городок, насладиться зимними забавами, полюбоваться иллюминацией и встретить Новый год в сказочной обстановке.