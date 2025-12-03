Каток зальют перед кинотеатром «Хабаровск» по просьбам горожан

«Продолжая прошлогоднюю успешную инициативу, поддержанную мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, перед кинотеатром появятся “елки успеха”, — рассказала начальник отдела по социальным вопросам комитета по управлению Краснофлотским районом Ирина Дюжева. — Эти уникальные елочки станут площадкой для демонстрации достижений школьников Краснофлотского района. Учащиеся и педагоги уже активно готовят свои зимние красавицы, украшая их игрушками и размещая внутри листочки с перечнем своих успехов за год — побед в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах».