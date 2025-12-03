Ричмонд
Донские пограничники предупреждают об изменениях правил выезда для детей

Об этом жителей Ростовской области информируют в пограничном управлении ФСБ по региону.

Донские пограничники предупреждают об изменениях правил выезда для детей. Об этом жителей Ростовской области информируют в пограничном управлении ФСБ по региону.

Жителям Ростовской области, планирующим поездки с детьми до 14 лет в Абхазию, Беларусь и другие страны, необходимо оформить загранпаспорт.

В настоящее время дети могут въезжать в пять стран по свидетельству о рождении: Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Однако, с 20 января 2026 года вступят в силу новые правила, согласно которым для поездок потребуется загранпаспорт. Изменения связаны с принятием нового федерального закона.

Уточняется, что дети, пересекшие границу до указанной даты, смогут вернуться домой по действующему свидетельству о рождении.

Подростки старше 14 лет могут выезжать за границу по общегражданскому паспорту РФ. Список стран, доступных для таких поездок, остается прежним.