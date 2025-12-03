ГАИ раскрыла, что изменилось в госрегистрации и учете транспорта в Беларуси

Предусматриваются изменения требований к порядку осуществления регистрации после проведения уполномоченным органом проверки, которая была связана с обнаружением признаков видоизменения идентификационного номера. Так, регистрационным подразделением не позднее пяти рабочих дней с момента поступления результатов расследований, будет приниматься решение или об регистрации, или об отказе от них, или об осуществлении одного из действий, прописанных в пункте 46 настоящего положения, с внесением соответствующей информации в АИС ГАИ.