ГАИ раскрыла, что изменилось в госрегистрации и учете транспорта в Беларуси. Подробности БелТА озвучил начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного управления ГАИ МВД Александр Шмаенков.
Ранее Совмин упростил требования к госрегистрации и учету транспорта в Беларуси. По словам Шмаенкова, белорусам, а также субъектам хозяйствования можно проводить осмотр транспорта в любом регистрационном подразделении ГАИ.
— Кроме того, если автомобиль прошел осмотр, то он действителен в течение 30 дней для осуществления всех регистрационных действий, — уточнил он.
Вместе с тем решение об отказе в осуществлении регистрации будет принимать руководитель регистрационного подразделения или же лицо, которое его замещает. В заявлении на осуществление регистрации исключается необходимость указывать место работы, должность.
Начальник отделения добавил, что была исключена необходимость обращения представителей субъектов хозяйствования в военные комиссариаты для учета транспорта в интересах мобилизационной потребности.
— Это существенно облегчит жизнь представителям юридических лиц. Предыдущий порядок действий значительно увеличивал сроки, — отметил Шмаенков.
Предусматриваются изменения требований к порядку осуществления регистрации после проведения уполномоченным органом проверки, которая была связана с обнаружением признаков видоизменения идентификационного номера. Так, регистрационным подразделением не позднее пяти рабочих дней с момента поступления результатов расследований, будет приниматься решение или об регистрации, или об отказе от них, или об осуществлении одного из действий, прописанных в пункте 46 настоящего положения, с внесением соответствующей информации в АИС ГАИ.
— Мы сейчас не будем налагать ограничения и направлять запросы в том случае, когда транспортное средство было зарегистрировано на территории стран ЕАЭС. То есть человек в общем порядке ставит на учет ТС и снимает без наложения нами ограничений, — уточнил начальник отделения.
Он напомнил, что ранее, когда белорус покупал транспортное средство на территории ЕАЭС, то на него налагались ограничения, направлялся запрос в ту страну, где автомобиль стоял на учете. Подобное было нужно для установления факта, что транспорт был на учете и что его сняли с учета.
Кроме того, был определен порядок проведения государственной регистрации транспорта, который был изготовлен в результате индивидуального творчества.
— Технический регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» позволяет изготавливать транспортные средства. И мы решили этот момент также закрепить в обновленном постановлении. Будем ставить на учет такие ТС, — заметил сказал Александр Шмаенков.
Он уточнил: если белорус изготовил транспортное средство, то ему нужно будет обратиться в аккредитованную лабораторию, где транспорт проверят на соответствие требованиям технического регламента, а затем выдадут свидетельство о безопасности конструкции ТС. После этого нужно будет оформить электронный паспорт:
— А затем мы его зарегистрируем в ГАИ, поставим на учет, выдадим соответствующий регистрационный знак и свидетельство о регистрации. Это все позволит участвовать на общих основаниях в дорожном движении.
Также были приведены в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Беларуси особенности регистрации транспорта, если его собственниками являются лица, которые не достигли возраста 14 лет, и лица в возрасте от 14 до 18 лет. В документе появились определения идентификационного номера транспортного средства, описание порядка фотографирования их внешнего вида с целью единообразного проведения осмотра.
— Изменения облегчат и работу наших сотрудников. В частности, не нужно будет осуществлять контроль за отметками военкоматов, отправлять различные запросы или налагать ограничения. Таким образом при осмотре мы значительно сократим очередь, — уточнил Шмаенков.
По его словам, осмотр проводится в электронном виде при помощи планшетов. Что касается отметки, то она также будет в электронном виде, а заявления для осмотра предоставлять не нужно — отметка будет видна в любой точке Беларуси. По состоянию на 3 декабря постановление белорусского правительства пока не опубликовано.