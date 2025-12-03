Хабаровских многодетных матерей и жён бойцов СВО наградил Демешин на приёме

В Хабаровске на торжественном приёме чествовали многодетных матерей, жён участников специальной военной операции, а также лауреатов и победителей региональных премий и конкурсов по поддержке семейных ценностей. Мероприятие прошло под руководством губернатора Дмитрия Демешина.
Особую премию «Сохранение жизни ребёнка и охрана материнства “За жизнь”» вручили акушерам-гинекологам, акушерам и психологам родильных домов и женских консультаций. Награды получили Елена Ваганова, Людмила Горя, Елена Лештаева, Ольга Сурьянинова, Елена Гаврилюк и Наталья Червева.
Пять семей стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Среди них — Евгений и Наталья Андреевы из Хабаровска, Егор и Полина Бетке из Верхнебуреинского района, Сергей и Анна Ворошиловы из Ванинского района, Равиль и Эльвира Сидаевы из района имени Лазо, а также Борис и Дайханум Деккер из Хабаровска, оба из которых являются участниками СВО.
В конкурсе «Семья Хабаровского края» первое место заняли Дмитрий и Ирина Симаковы из Хабаровска. Второе — Александр и Ольга Ходжер из Амурского района. Третье место досталось Андрею и Виктории Кайгородцевым из Комсомольска-на-Амуре. Семья Кайгородцевых не смогла присутствовать на церемонии по уважительной причине — у них родился третий ребёнок. Губернатор поздравил новоиспечённых родителей и всех лауреатов с заслуженными наградами.