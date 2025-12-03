Хабаровских многодетных матерей и жён бойцов СВО наградил Демешин на приёме

Пять семей стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Среди них — Евгений и Наталья Андреевы из Хабаровска, Егор и Полина Бетке из Верхнебуреинского района, Сергей и Анна Ворошиловы из Ванинского района, Равиль и Эльвира Сидаевы из района имени Лазо, а также Борис и Дайханум Деккер из Хабаровска, оба из которых являются участниками СВО.