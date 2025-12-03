В Москве продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве информирует, что на 48-й неделе 2025 года (с 24 по 30 ноября) текущего эпидсезона отмечается продолжение роста заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей. Среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A (H3N2)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.