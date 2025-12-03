Иркутск отметит День добровольца общегородскими мероприятиями

В рамках празднования запланированы события разного формата: от тематических уроков и творческих вечеров до торжественных церемоний награждения самых активных волонтеров, включая учащихся, корпоративных добровольцев и участников крупных общественных движений. Особое внимание будет уделено историям тех, кто помогает участникам СВО и их семьям, сохраняет историческую память, заботится об экологии, культуре и здоровье горожан, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.