Иркутск отметит День добровольца общегородскими мероприятиями

Этот праздник, утвержденный указом президента России, выражает признательность всем, кто бескорыстно помогает людям и вносит вклад в развитие общества. В этом году он станет кульминацией масштабного регионального проекта «#мывместе — Месяц Добрых дел», который стартовал 4 ноября.
Торжественные и просветительские мероприятия, посвященные волонтерству, пройдут во всех школах и культурных учреждениях города. Их главная цель — привлечь внимание к безвозмездной помощи на благо общества и публично поблагодарить добровольцев за их ежедневный труд.
В рамках празднования запланированы события разного формата: от тематических уроков и творческих вечеров до торжественных церемоний награждения самых активных волонтеров, включая учащихся, корпоративных добровольцев и участников крупных общественных движений. Особое внимание будет уделено историям тех, кто помогает участникам СВО и их семьям, сохраняет историческую память, заботится об экологии, культуре и здоровье горожан, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Все мероприятия будут организованы с учетом требований безопасности. Активное участие в их подготовке принимают федеральные структуры, включая Ассоциацию волонтерских центров «Добро.рф» и Российское общество «Знание».
6+