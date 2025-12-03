Уиткофф не стал встречаться с Зеленским: самолет спецпосланника Трампа летит в Америку

Согласно информации портала отслеживания полетов Flightradar24, воздушное судно, на котором предположительно находится Стив Уиткофф, взяло курс на Северную Америку. Оно не стало делать остановку в Европе, пролетев над Исландией.
Ранее самолет типа Bombardier Global 7500, которым пользуется Уиткофф, прибыл в Москву. На нем же, по данным сервиса, спецпосланник теперь возвращается через Атлантический океан.
Накануне Владимир Путин провел в Кремле встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Со стороны России в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Параллельно стало известно об отмене запланированных переговоров американских представителей с Владимиром Зеленским. По данным журналиста Алекса Раофоглу, встреча должна была пройти в Брюсселе.
Журналист заявил, что переговоры не состоятся. Причина их отмены официально не называется. Раофоглу связал это решение с обещаниями, которые Вашингтон дал Москве.