Четыре пригородных маршрута до Химок начнут работать 6 декабря

Столичный транспорт выйдет на четыре направления в городском округе Химки 6 декабря. Всего в этом месяце планируется открыть 12 маршрутов из Москвы в ближайший пригород.
«По поручению Сергея Собянина мы развиваем сеть пригородных маршрутов московского транспорта. 6 декабря запустим первые четыре маршрута в Химки в этом месяце. Современные автобусы российского производства проследуют от станций метро “Планерная” и “Беломорская”. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных поездок. Всего до конца 2025 года запустим 25 маршрутов между столицей и Подмосковьем», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Новые маршруты
На новых направлениях начнут работать автобусы № 1154, 1532 и 1981. Стоимость проезда в них будет фиксированной, а прикладывать карту к валидатору потребуется только при входе в транспорт.
Так, поездка по «Тройке» в автобусах № 1532 и 1981 будет стоить 72 рубля, а в автобусе № 1154 — 75 рублей. Стоимость проезда при оплате банковской картой составит 73 и 76 рублей соответственно.
Вместо подмосковных автобусов № 484с начнут курсировать московские № 1480. В них прикладывать карту к валидатору нужно дважды — при входе и выходе, а тариф зависит от расстояния. Проезд по «Тройке» будет стоить от 63 до 81 рубля, а по банковской карте — от 64 до 82 рублей.
Кроме того, на всех маршрутах будут доступны:
— проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней;
— безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся;
— бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы;
— бесплатный проезд на всех смежных маршрутах столицы (между Москвой и Подмосковьем) для льготных категорий граждан Московской области, лиц до 60 лет с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах.
Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Карта «Стрелка» работать не будет.
Приобрести и пополнить карту «Тройка» можно в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метрополитена. Это также можно сделать онлайн через мобильное приложение «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Удаленное пополнение будет необходимо активировать на любом валидаторе в салоне автобуса.
По стандартам столицы
В 2025 году в систему московского транспорта планируют включить 25 действующих пригородных маршрутов, которые работают на северо-западном и западном направлениях. Это стало возможным благодаря договоренности между правительствами Москвы и Московской области.
Расписание станет удобным, а интервалы предсказуемыми. В автобусах работает климат-контроль, установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и медиапанели. Низкопольные машины подходят для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок. Управлять транспортом будут профессиональные водители.
В целом до 2028 года в систему московского транспорта планируют включить не менее 30 процентов действующих пригородных маршрутов. Помимо повышения комфорта перевозок, новые смежные межрегиональные маршруты станут дополнительным импульсом к развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе, включая установку современных остановочных павильонов, устройство выделенных полос, создание новых и реконструкцию существующих транспортных узлов, а также сочетание разных видов городского транспорта для ежедневных поездок из Подмосковья в Москву и обратно.
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.