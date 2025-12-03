Четыре пригородных маршрута до Химок начнут работать 6 декабря

«По поручению Сергея Собянина мы развиваем сеть пригородных маршрутов московского транспорта. 6 декабря запустим первые четыре маршрута в Химки в этом месяце. Современные автобусы российского производства проследуют от станций метро “Планерная” и “Беломорская”. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных поездок. Всего до конца 2025 года запустим 25 маршрутов между столицей и Подмосковьем», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.