Крупный белорусский вуз объявил о двух новых специальностях. Подробности привел ректор Белорусского государственного технологического университета Сергей Касперович. Об этом пишет БелТА.
— В планах у нас открыть подготовку по специальностям «инженерная экономика» и «промышленная робототехника». Сейчас идет проработка вопросов о востребованности, — уточнил ректор БГТУ.
Предполагается, что набор на две новых специальности будет открыт на 2027 — 2028 учебный год. Сергей Касперович отметил, что в первый год набор составит 15−20 человек на бюджет и до 10 человек — на платное отделение. Он пояснил, что в отраслях, для которых вуз готовит кадры (лесное хозяйство, химическая и биологическая отрасли, промышленность стройматериалов) уже начинают внедряться роботехнические комплексы.
— Мы с заказчиками кадров будем определять те технологические процессы, где робототехнические системы эффективны, отработаем вопросы экономической эффективности, эргономики и замены живого труда. При формировании плана приема будем исходить из объема заказа кадров, — заявил ректор.
