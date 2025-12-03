Крупный белорусский вуз объявил о двух новых специальностях

Предполагается, что набор на две новых специальности будет открыт на 2027 — 2028 учебный год. Сергей Касперович отметил, что в первый год набор составит 15−20 человек на бюджет и до 10 человек — на платное отделение. Он пояснил, что в отраслях, для которых вуз готовит кадры (лесное хозяйство, химическая и биологическая отрасли, промышленность стройматериалов) уже начинают внедряться роботехнические комплексы.