Поскользнулась, упала, гипс. Честная история сибирячки с переломом руки

Следующий час я провела с повисшей плетью рукой. Кисть горела, мутило, на ногах едва держалась. Минут через 15 мы добрались до травмпункта третьей Кировской больницы Иркутска. Захожу — а там очередь, люди со спокойными лицами перед дверью доктора сидят, ждут. И тут у меня в мозгу что-то щелкнуло — надо прорываться без очереди! Наверное, это из-за болевого шока. Не ожидала от себя, но рванула к кабинету с криком «Помогите мне срочно!». И тут эти мирно сидящие на стульях граждане стеной встали, не пустили. Кричат — «Нам тоже больно, тоже плохо, у нас тоже переломы!». Подскочила ко мне охранница, я чуть не в рукопашную с криком. Зрелище, наверное, было жуть…