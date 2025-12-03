Поскользнулась, упала, гипс. Честная история сибирячки с переломом руки

«Поскользнулся — упал. Очнулся — гипс…» Это в фильме «Бриллиантовая рука» у Семёна Семёновича Горбункова все происходит почти мгновенно и безболезненно. В реальности, пока тебе наложат гипс, пройдёшь четыре круга ада. И после — ещё столько же. Это корреспондент irk.aif.ru Александра Бабкина поняла, когда сама не удержала равновесие на гололёде.
Переломный момент.
«Ой!», — и я падаю на гололёде, инстинктивно выставив вперед правую руку. Обычно прокатывало — ну упал, отряхнулся и дальше пошёл, потирая ушибленное место. В этот раз всё пошло не по плану — кисть как -то неестественно подогнулась, а всё тело пронзила острая боль. Мне помогли подняться — перед глазами всё плыло, а рука повисла плетью.
«Скорую будем вызывать или я сам тебя в травмпункт отвезу?», — спросил отец, мы в этот день ездили с ним за покупками.
«Давай сами! А то ждать эту скорую минут 40!».
Это я потом пойму, что со скорой в моём случае было бы точно лучше — я упала перед авторынком, место людное, почти центр города, значит, приехали бы быстро. А ещё — сразу бы как следует положили руку, чтобы не травмировать, поставили обезболивающее и отвезли в больницу на госпитализацию.
Но многие из тех, кто оказался со мной в палате, тоже добирались сами — кого родные подвезли, кто сам на такси приехал в травмпункт. Не сразу же понятно, что за травма.
Следующий час я провела с повисшей плетью рукой. Кисть горела, мутило, на ногах едва держалась. Минут через 15 мы добрались до травмпункта третьей Кировской больницы Иркутска. Захожу — а там очередь, люди со спокойными лицами перед дверью доктора сидят, ждут. И тут у меня в мозгу что-то щелкнуло — надо прорываться без очереди! Наверное, это из-за болевого шока. Не ожидала от себя, но рванула к кабинету с криком «Помогите мне срочно!». И тут эти мирно сидящие на стульях граждане стеной встали, не пустили. Кричат — «Нам тоже больно, тоже плохо, у нас тоже переломы!». Подскочила ко мне охранница, я чуть не в рукопашную с криком. Зрелище, наверное, было жуть…
Не пробиться! Рванула к выходу, придерживая руку. «Поехали в другой травмпункт, тут не пропускают». Потом только поняла — это мне сильно повезло, что в центре Иркутска недалеко друг от друга два заведения для покалечившегося народа, а по городу ещё несколько.
«Тут болит? А тут? Да у вас перелом руки, притом серьёзный! — мне сделали рентген, поставили обезболивающее. В общем, доктор помог делом и словом. А заодно выписал направление на госпитализацию — в ту самую “трёшку”, откуда мы и прибыли. Эта больница славится в городе как раз тем, что там делают сложнейшие операции всем сломавшим руки и ноги.
В этот раз, увидев бумагу о переломе, ко мне отнеслись с большим участием. Та же охранница, на которую я до этого набросилась полчаса назад, покачав головой и посочувствовав, проводила в приёмный покой.
«Значит, у вас действительно перелом? Вы берегите себя!».
Так я на неделю «прописалась» в больничной палате — больше сейчас и не держат.
Будешь левшой.
Рухнула на гололёде, как подкошенная, я в субботу. А уже через три дня, во вторник, мне сделали операцию. Хирурги просто чудеса творят — я прониклась к ним огромным уважением.
«Как у вас настроение?! Хорошее? А кем работаете? О, журналист? Значит так, как гипс поставят — сразу за репортаж. Бить по клавишам можно и левой рукой!», — шутили доктора.
А сами уже и укол поставили обезболивающий, так что я «поплыла». Оказалось, умудрилась сломать какую-то кость, расположенную недалеко от локтя на правой руке. Мне её удалили, это место зашили, наложили гипс. И теперь я буду жить с дырой в руке — в самом прямом смысле слова. Даже в перспективе — тяжелого не поднимать, не упираться, не напрягаться, беречь. И постепенно становиться левшой.
Потом будет нужна ещё одна операция, по квоте — вместо этой косточки поставят имплант. Впрочем, доктор в очередной раз обнадёжил — ничего, по клавишам стучать можно будет и правой, уже скоро, как снимут гипс.
В общем, судьба «радистки Кэт» от меня не уйдёт — и это хорошо. Первые несколько часов после операции я провела бодрячком, общалась с соседками по палате — классные подобрались: учительница на пенсии, у неё тоже перелом руки; бабушка с травмой спины, она упала дома со стремянки; девчонка с травмой колена. Столько мы всего за эту неделю обсудили! В общем. Если духом не падать и не унывать, даже в больнице можно друзей найти.
Соседки, которым уже сделали операцию, смеялись над мои восторгами, что «ничего не болит» — мол, сейчас начнется. Вечером заглянул доктор, Александр Батоевич: «Как дела?!» Улыбнулся, пошутил, и я в ответ посмеялась. Прошло полчаса — и началось. Наркоз, хотя и местный, начал отходить. Боль была дикая. Подбежала медсестра, поставила укол.
Дальше пошли уколы, таблетки, капельницы, утренние обходы. В общем всё как положено в больнице после операции. Работало больничное братство — создавая себе подобие уюта, мы выходили из положения как могли. Поскольку у нас с соседкой, например, работали у каждой по одной руке, и обе левые, мы ловко приноровились кипятить воду маленьким кипятильником, наливать её в кружки и открывать чайные пакетики вдвоём… Зубы я первое время чистила, набирая пасту сразу в рот — чего только не придумаешь…
Впрочем, прошла неделя, и вот я уже дома. Впереди два месяца в гипсе и надо осваивать технику — как делать всё только одной левой рукой. Учитывая, что я с детства совсем не Левша, понимаю, будет нелегко. Но я справлюсь. Конечно, буду ездить на перевязки и физиопроцедуры — когда назначат. И первым делом учусь печатать на ноутбуке, чтобы не оставить вас без своих заметок.
Да, будете ходить на гололёде — идите строго по очищенным тротуарам, не сокращайте, как я, путь. Потому что дворники, они такие, они везде снег не чистят и лёд не скалывают. Хотя, наверное, хотелось бы, чтобы так. Если всё-таки упадёте — не выставляйте руку. Группируйтесь и набок. Знала бы, что так надо — была бы в синяках, но целая. Оказывается, есть специальная техника падений. А ещё — внимательно изучите советы, как ускорить сращивание перелома. Если вдруг…