Депутаты ГД внесли пакет поправок о полном запрете вейпов

Группа депутатов Госдумы внесла пакет поправок, предусматривающих полный запрет оборота вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России. Как сообщили в пресс-службе депутата Дмитрия Гусева, инициатива распространяется на розничную и оптовую торговлю никотином, его производными, жидкостями для электронных средств доставки и безникотиновыми жидкостями, используемыми в вейпах.
Поправки внесены в федеральные законы о регулировании табачной продукции и об организации публичной власти. По словам Гусева, они основаны на рекомендациях медиков и профильных ведомств и направлены на защиту здоровья детей и подростков, на устранение правовых лазеек.
Президент России Владимир Путин, как отметили в Госдуме, поддержал идею полного запрета продажи вейпов. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов добавил, что регионы могут получить право самостоятельно ограничивать розничную торговлю этой продукцией, соответствующие поправки подготовлены правительством.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что экспериментальный запрет в регионах позволит оперативно оценить эффективность регулирования и его влияние на рынок и здоровье населения, передает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что идея полного запрета продажи вейпов требует обсуждения среди экспертов и в парламенте.