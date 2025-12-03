Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты ГД внесли пакет поправок о полном запрете вейпов

Группа депутатов Госдумы внесла пакет поправок, предусматривающих полный запрет оборота вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России. Как сообщили в пресс-службе депутата Дмитрия Гусева, инициатива распространяется на розничную и оптовую торговлю никотином, его производными, жидкостями для электронных средств доставки и безникотиновыми жидкостями, используемыми в вейпах.

Группа депутатов Госдумы внесла пакет поправок, предусматривающих полный запрет оборота вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России. Как сообщили в пресс-службе депутата Дмитрия Гусева, инициатива распространяется на розничную и оптовую торговлю никотином, его производными, жидкостями для электронных средств доставки и безникотиновыми жидкостями, используемыми в вейпах.

Поправки внесены в федеральные законы о регулировании табачной продукции и об организации публичной власти. По словам Гусева, они основаны на рекомендациях медиков и профильных ведомств и направлены на защиту здоровья детей и подростков, на устранение правовых лазеек.

Президент России Владимир Путин, как отметили в Госдуме, поддержал идею полного запрета продажи вейпов. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов добавил, что регионы могут получить право самостоятельно ограничивать розничную торговлю этой продукцией, соответствующие поправки подготовлены правительством.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что экспериментальный запрет в регионах позволит оперативно оценить эффективность регулирования и его влияние на рынок и здоровье населения, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что идея полного запрета продажи вейпов требует обсуждения среди экспертов и в парламенте.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше