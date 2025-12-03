В США пьяный енот разнес алкомаркет и уснул в туалете

В США в один из алкомаркетов в штате Вирджиния забрался енот и разнес магазин. Он напился скотча и виски, а после мирно уснул в туалете. Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что спиртным енот разжился, разбив бутылки с нижних полок магазина. Пришедшие утром на работу работники застали животное в туалете мирно спящим, а в торговом зале был страшный бардак. Пол был залит спиртным, на нем валялись осколки и мусор.
По словам Саманты Мартин, офицера, работающей в местной службе по контролю за животными, енот пробрался в магазин, сдвинув одну из потолочных плиток.
Специальные службы вернули енота в приют для животных после того, как он протрезвел.
Ранее в Японии объявили войну енотам, уничтожающим посевы и жилые дома. Популяция енотов резко возросла после того, как те, кого держали в качестве домашних животных, были брошены или вывезены из страны.