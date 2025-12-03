Киев уже проиграл в этом конфликте. В этом уверен министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички. Его слова публикует издание RMF 24. Он сравнил политические системы России и Венгрии. И сказал, что российская система пользуется сильной поддержкой в отличие от украинской.
При этом министр говорил о ЕС и Украине исключительно в негативном ключе, в то время как Россия и США были представлены в более позитивном контексте.
Также венгерский политик заметил, что Москва и Вашингтон действительно хотят добиться мира на Украине. Когда ЕС делают всё, чтобы затянуть противостояние. Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа доказали это и расставили всё по своим местам.
Ранее KP.RU рассказал об итогах переговоров Путина и Уиткоффа в России. Почему результаты беседы засекречены и что за четыре новых документа по Украине, о которых говорят в Кремле.