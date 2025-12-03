Ричмонд
В Свердловскую область придут 20-градусные морозы

Настоящие зимние морозы придут в Свердловскую область на следующей неделе. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Свердловчанам стоит готовиться к холодам.

«В начале новой недели центр антициклона окажется на территории Свердловской области, ослабление ветра и прояснения в облачности усилят выхолаживание, температура понизится до −17, −23 градусов в ночные часы», — пишут синоптики. Также ожидается снег.

Ранее синоптики Гисметео прогнозировали, что начало декабря в Свердловской области пройдет при околонулевых температурах, а заметное похолодание начнется во второй и третьей декаде месяца.