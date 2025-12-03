На Ямале пожарные заехали в новое здание с гаражом и необходимой инфраструктурой

За семь лет было построено 24 новых здания и кардинально обновлена инфраструктура. Были охвачены даже самые небольшие и отдаленные поселения. «Регулярно закупаем самую нужную технику — как раз в Мужи в следующем году поставим новую пожарную автоцистерну с лестницей. Это вклад в безопасность на Ямале и благодарность бойцам за самоотверженную работу», — сообщил губернатор ЯНАО.