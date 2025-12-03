При содействии ЕР по просьбе жителей добавят ежедневную электричку Чуна — Вихоревка

IrkutskMedia, 3 декабря. С 12 января 2026 года начнет ходить ежедневная электричка Чуна-Вихоревка. Запрос на улучшение транспортного обслуживания являлся одним из важнейших наказов жителей Чунского района партии «Единая Россия» в народную программу на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области в 2023 году. Как сообщила заместитель секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России» по проектной работе Наталья Дикусарова, в расписании учтены все пожелания пассажиров из Чунского округа, сообщает пресс-служба ИРО ЕР.
Рейс на 15.55 уже утверждён в расписании Байкальской пассажирской компании.
«Над улучшением графика электропоездов Чуна-Братск работала два года. К лету 2024-го расписание электричек изменилось так, чтобы можно было посетить больницу или сделать дела в городе за один день, без аренды жилья. Тем, кто живёт на таргизской ветке, а ездит на работу в Чуну, тоже было удобно», — отметила Наталья Дикусарова.
Результат был получен после ряда совещаний с руководством Байкальской пассажирской компании и минтрансом транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Изменения требовалось встроить в расписание электричек по другим маршрутам.
Вторым этапом огромной работы стало обращение жителей Таргиза и Сосновки о дополнительном дневном рейсе, чтобы ездить в Чуну в больницу или за лекарствами.
Выход, хотя и очень непростой, был один — резервный электропоезд из Чуны превратить в пригородный. После консультаций и расчетов совместно с Байкальской пассажирской компанией и министерством это решение было принято. Электричку добавляют с 12 января.