Денис Мантуров возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте

Мероприятие, приуроченное ко Дню Неизвестного Солдата, проходит в столице Узбекистана ежегодно.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Первый вице-премьер Правительства России Денис Мантуров, прибывший сегодня в Узбекистан с рабочей поездкой, принял участие в возложении цветов к Вечному огню в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Убекистан.

Церемония прошла на территории Волгоградского мемориального комплекса «Братские могилы».

Помимо главы российской делегации в ней участвовали заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников, руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская, представители дипкорпуса, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, торгпред РФ в Узбекистане Игорь Камынин, ветеранские и молодежные организации, широкая общественность и СМИ.

Присутствовавшие почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях.

Для справки: День Неизвестного Солдата отмечают 3 декабря. В этот день в 1966 году прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой и торжественно захоронили в Александровском саду у стен московского Кремля.

День неизвестного солдата — это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.

