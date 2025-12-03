Ричмонд
Между Москвой и Нижним Новгородом снова запустили поезда «Буревестник»

Поезда «Буревестник» возобновили курсирование между Москвой и Нижним Новгородом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двухэтажный поезд «Буревестник» отправился в первый рейс между Москвой и Нижним Новгородом после 11-летнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония запуска прошла на Ярославском вокзале во Всероссийский день пассажира.

В составе есть вагоны с сидячими местами стандартной и улучшенной компоновки, которые имеют два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку «звездное небо» и три туалета. Там предусмотрено и отдельное купе со спальным местом и монитором.

Помимо этого, поезд имеет купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. Все они оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийным оборудованием. В вагонах также есть индивидуальные розетки и разъемы USB и Type-C.

Ежедневно между городами будут курсировать три пары «Буревестников». Из Москвы поезда отправляются в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода — в 7:20, 15:29 и 18:57. В столице утренний рейс уходит с Ярославского вокзала, дневной и вечерний — с Восточного вокзала. Время в пути — около четырех часов. В зависимости от расписания поезда останавливаются во Владимире, Коврове или Дзержинске.

