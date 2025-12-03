Между Москвой и Нижним Новгородом снова запустили поезда «Буревестник»

Ежедневно между городами будут курсировать три пары «Буревестников». Из Москвы поезда отправляются в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода — в 7:20, 15:29 и 18:57. В столице утренний рейс уходит с Ярославского вокзала, дневной и вечерний — с Восточного вокзала. Время в пути — около четырех часов. В зависимости от расписания поезда останавливаются во Владимире, Коврове или Дзержинске.