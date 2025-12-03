Ричмонд
В Алуште вводят графики подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. Потребителей Алушты с начала следующей недели переведут на графики подачи воды из-за низкого запаса в Изобильненском водохранилище. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«С 8 декабря в связи с недостаточным запасом воды в Изобильненском водохранилище для обеспечения круглосуточного водоснабжения гарантированная подача воды будет осуществляться по утвержденному графику», — сказано в сообщении.

Воспользоваться ресурсом можно будет с 6 до 10 утра и с 18 до 22 вечера, однако власти настоятельно просят жителей и гостей города и в это время расходовать воду экономно.

«В случае увеличения полезной водоотдачи источников водоснабжения время подачи воды будет увеличено без дополнительного согласования. При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика», — предупредили на предприятии.

В октябре Алушту также переводили на графики водоподачи из-за дефицита воды в Изобильненском водохранилище. Тогда ресурс подавали жителям с 6 часов утра до 22.