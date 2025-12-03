Ричмонд
СМИ: Владелец турецкого танкера Mersin разорвал отношения с Россией

Турецкая компания Beşiktaş Shipping, которая владеет нефтяным танкером Mersin, решила приостановить все судоходные операции, связанные с российскими интересами. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в Reuters.

Согласно заявлению организации, рейсы, затрагивающие Россию, больше совершаться не будут. В компании добавили, что все международные санкционные режимы, а также механизмы ценового ограничения строго соблюдались.

Несмотря на это, ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. Риски, с которыми приходится сталкиваться кораблям компании и ее экипажам, оказались неприемлемыми, уточнили в агентстве.

Ранее хакерская группа «Берегини» сообщила, что по танкерам в Черном море наносили удары боевики из 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил (ВМС) Украины.

2 декабря Турция также заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море. В тот же день российский танкер с растительным маслом вновь подвергся удару ВСУ.