СМИ: Владелец турецкого танкера Mersin разорвал отношения с Россией

Турецкая компания Beşiktaş Shipping, которая владеет нефтяным танкером Mersin, решила приостановить все судоходные операции, связанные с российскими интересами. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в Reuters.
Согласно заявлению организации, рейсы, затрагивающие Россию, больше совершаться не будут. В компании добавили, что все международные санкционные режимы, а также механизмы ценового ограничения строго соблюдались.
Несмотря на это, ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. Риски, с которыми приходится сталкиваться кораблям компании и ее экипажам, оказались неприемлемыми, уточнили в агентстве.
Ранее хакерская группа «Берегини» сообщила, что по танкерам в Черном море наносили удары боевики из 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил (ВМС) Украины.
2 декабря Турция также заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море. В тот же день российский танкер с растительным маслом вновь подвергся удару ВСУ.