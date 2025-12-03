Ричмонд
Юный актер шел из школы домой и попал под машину: на его спасение выделили вертолет, но он скончался

Sun: 11-летний польский актер Никодем Марецки погиб в ДТП по пути из школы.

Юный польский актер Никодем Марецки скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла, когда 11-летний мальчик возвращался домой из школы, сообщает The Sun.

Ребенок попал под машину сразу после выхода из автобуса. Это случилось в населенном пункте Щепановице недалеко от Кракова. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. Пострадавшего вертолетом санитарной авиации доставили в больницу.

Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался на следующий день. Режиссер Марцин Кошалка, снявший Никодема в военной драме «Белая храбрость», выразил соболезнования. Кинематографист отметил большой талант мальчика и то, что перед ним открывалось светлое будущее.

В фильме «Белая храбрость» 2024 года мальчик исполнил роль брата главной героини. Картина посвящена сложной теме сотрудничества части польских горцев с немецкими оккупантами. Похороны юного актера запланированы на 3 декабря.

Ранее стало известно о смерти российского актера Вадима Смирнова. Его не стало в возрасте 53 лет, а зрителям он мог запомниться по ролям бандита в «Убойной силе» и «Антикиллере».