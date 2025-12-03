Выяснилось, что форвард «Вашингтона» Овечкин достиг новой отметки в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт две передачи и продлил результативную серию до пяти матчей. Его команда на выезде победила «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.
По ходу встречи у гостей отличились Том Уилсон на 15-й минуте, Энтони Бовиллье на 42-й и Алексей Протас на 59-й. Единственный ответный гол «Кингз» забил Адриан Кемпе на 26-й минуте. Овечкин принял участие в двух результативных атаках и довёл личные показатели до 27 очков (12 голов и 15 передач) в 27 матчах регулярного чемпионата.
Среди российских игроков он вышел на четвёртое место, обойдя Евгения Малкина. В тройке лидеров остаются Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Артемий Панарин.
Отдельной отметки удостоилось достижение капитана «Кэпиталз» в гостевых матчах: он набрал 800 очков (463 гола и 337 передач), став лишь седьмым игроком в истории НХЛ, преодолевшим эту планку. Ранее её достигали Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Стив Айзерман, Рон Фрэнсис, Марсель Дионн и Яромир Ягр.
«Вашингтон» занимает вторую строчку в Столичном дивизионе, имея 34 очка после 27 игр. «Лос-Анджелес» идёт третьим в Тихоокеанском дивизионе с 31 очком. Следующий матч «Кэпиталз» проведут против «Сан-Хосе», «Кингз» сыграют с «Чикаго».
