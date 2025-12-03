Выяснилось, что форвард «Вашингтона» Овечкин достиг новой отметки в НХЛ

По ходу встречи у гостей отличились Том Уилсон на 15-й минуте, Энтони Бовиллье на 42-й и Алексей Протас на 59-й. Единственный ответный гол «Кингз» забил Адриан Кемпе на 26-й минуте. Овечкин принял участие в двух результативных атаках и довёл личные показатели до 27 очков (12 голов и 15 передач) в 27 матчах регулярного чемпионата.