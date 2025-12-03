Омичка наказала деньгами недружественных коммунальщиков из компании «Дружинское»

Жительница поселка Горячий Ключ Омской области обратилась в суд с иском к ООО «ЖКХ “Дружинское” о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. Женщина сообщила, что является собственницей квартиры площадью 83 кв.м. Из-за перепада давления воды в системе отопления, подающейся с котельной, произошел разрыв батарей отопления, что вызвало протечку воды в квартиры нижних этажей, включая ее жилое помещение. Ее имущество серьезно пострадало.