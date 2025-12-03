Омичка наказала деньгами недружественных коммунальщиков из компании «Дружинское»

Омичка из поселка Горячий Ключ выиграла суд у ООО «ЖКХ “Дружинское” на тему возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. Рассчитаться коммунальщиков заставили судебные приставы.
Жительница поселка Горячий Ключ Омской области обратилась в суд с иском к ООО «ЖКХ “Дружинское” о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. Женщина сообщила, что является собственницей квартиры площадью 83 кв.м. Из-за перепада давления воды в системе отопления, подающейся с котельной, произошел разрыв батарей отопления, что вызвало протечку воды в квартиры нижних этажей, включая ее жилое помещение. Ее имущество серьезно пострадало.
Суд постановил взыскать с ООО Жилищно-коммунальное хозяйство «Дружинское» в пользу собственницы материальный ущерб, причиненный заливом квартиры, расходы по оплате услуг оценщика, расходы по оплате юридических услуг, компенсацию морального вреда, и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя на общую сумму 155 000 рублей. Однако, виновные в аварии коммунальщики рассчитываться не спешили.
В целях исполнения судебного решения судебный пристав-исполнитель осуществил проверку имущественного положения ООО «ЖКХ “Дружинское” и, обнаружив расчетные счета, заставил нерадивых коммунальщиков возместить омичке причитающуюся сумму.