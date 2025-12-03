На перекрестке в Башкирии столкнулись «Гранта» и «скорая»: два человека пострадали

Сегодня утром, 3 декабря, в башкирском городе Нефтекамске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и Lada Granta. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Авария случилась на пересечении улиц Юбилейная и Ленина. Известно, что медицинская бригада направлялась на вызов с включенными проблесковыми маячками специального сигнала и пересекла перекресток на красныйй сигнал светофора.
В результате столкновения травмы получили пассажир автомобиля скорой помощи и фельдшер. Оба обратились за медицинской помощью.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.
— Подробности ДТП уточняются, — заявил Севастьянов.
