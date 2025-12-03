Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На перекрестке в Башкирии столкнулись «Гранта» и «скорая»: два человека пострадали

В Башкирии Lada Granta столкнулась с машиной скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 3 декабря, в башкирском городе Нефтекамске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и Lada Granta. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Авария случилась на пересечении улиц Юбилейная и Ленина. Известно, что медицинская бригада направлялась на вызов с включенными проблесковыми маячками специального сигнала и пересекла перекресток на красныйй сигнал светофора.

В результате столкновения травмы получили пассажир автомобиля скорой помощи и фельдшер. Оба обратились за медицинской помощью.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.

— Подробности ДТП уточняются, — заявил Севастьянов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.