Волгоградские предприниматели освоили навыки оказания первой помощи

Большая часть учебного времени была посвящена действиям при несчастных случаях на производстве и в быту.

Интенсивный курс для предпринимателей по оказанию первой медицинской помощи проходил с 25 по 28 ноября в Волгограде по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Волгоградской области.

Участники изучали правовые аспекты и теоретические основы, а также отрабатывали жизненно важные практические навыки. Большая часть учебного времени была посвящена действиям при несчастных случаях на производстве и в быту — от сердечно-легочной реанимации до остановки кровотечений и оказания помощи при травмах. Занятия провела фельдшер и руководитель учебных центров «Здоровье» Юлия Малахова. Все участники успешно сдали аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

«Этот курс решает сразу несколько задач для бизнеса. Предприниматели получают не только личные навыки, но и готовое решение для обучения своих сотрудников с государственной поддержкой: им не нужно самостоятельно искать учебные центры и программы, только делегировать сотрудников. Данные о прохождении курса будут внесены в реестр Министерства труда и социальной защиты РФ», — отметила представитель центра «Мой бизнес» Татьяна Ежова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.