Волгоградские предприниматели освоили навыки оказания первой помощи

Участники изучали правовые аспекты и теоретические основы, а также отрабатывали жизненно важные практические навыки. Большая часть учебного времени была посвящена действиям при несчастных случаях на производстве и в быту — от сердечно-легочной реанимации до остановки кровотечений и оказания помощи при травмах. Занятия провела фельдшер и руководитель учебных центров «Здоровье» Юлия Малахова. Все участники успешно сдали аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.