Столичные девелоперы изменили подход к строительству жилья

«Важны тонкости: что ты видишь, подходя к дому, как звучит домофон, насколько чисто в подъезде, какой материал под ногами, как учтена сезонность растений вашего квартала — что ты видишь зимой и летом. Это уже не просто набор фасадов, а сценарий жизни, продуманный от вашего метро до вида из окна. Люди не всегда могут это вербализовать, но именно такие мелочи — звук, тактильность, запах, логика маршрута — создают ощущение “мне здесь хорошо”. И в этом сегодня главный сдвиг — продукт на рынке предлагает сценарии жизни и набор ощущений», — подчеркивает Николай Медведенко.