Продюсер «Ласкового мая» Разин живет в США, сообщил источник

Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова — автора песен «Ласкового мая» — за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.