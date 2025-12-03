Продюсер «Ласкового мая» Разин живет в США, сообщил источник

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, обвиняемый в мошенничестве, живет во Флориде, сообщил РИА Новости информированный источник.
«Разин живёт во Флориде. У него в США есть дальние родственники. В Штаты он ездил часто, окончательно перебрался туда в 22 или 23 году», — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова — автора песен «Ласкового мая» — за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщил РИА Новости информированный источник, Разину могут добавить ещё один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
По данным выписки из реестра недвижимости, имеющейся в распоряжении РИА Новости, Разин зарегистрировался в США в таунхаусе в городе Нейплс, штат Флорида. Документ, где указан адрес Разина, датирован 30 октября.
По указанному адресу находится двухэтажный таунхаус с гаражом. От него всего несколько километров до побережья Мексиканского залива. У каждого дома есть небольшой внутренний двор, который выходит на искусственный пруд. Район считается престижным.
На сайте по продаже и аренде недвижимости сообщают, что в подобных таунхаусах три спальни и две ванных комнаты. Площадь жилья — около 150 квадратных метров. Купить такой можно за 360 тысяч долларов, а аренда на месяц обойдется в 2700 долларов.