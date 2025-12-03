В Омске разъяснили правила уборки снега и применения противогололедных материалов

Сегодня в городском пресс-центре представители городских служб подробно разъяснили, как организована уборка снега и обработка дорог в условиях нестабильной зимней погоды, а также кто несет ответственность за содержание той или иной территории. На вопросы представителей СМИ отвечали: Антон Тадин — заместитель директора БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и Павел Кузьмин — начальник отдела контроля по Кировскому административному округу города Омска департамента контроля администрации города Омска.
Фото: Сапоцкий Сергей.
По словам Антона Тадина, заместителя директора бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» Омска, приоритет при обработке противогололедными материалами отдается дорогам I и II категорий — центральным магистралям, мостам, путепроводам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Затем работы проводятся на дорогах III-V категорий, преимущественно в частном секторе.
«В ежедневном режиме задействовано около 300 рабочих и свыше 210 единиц техники, в том числе 15 мини-погрузчиков и 4 малогабаритные комбинированные машины для уборки новых общественных пространств», — уточнил Тадин.
Особое внимание уделено зонам ответственности. Управляющие компании обязаны убирать снег и обрабатывать тротуары на прилегающей территории, площадь которой определяет этажность дома. Хозяйствующие субъекты (отдельно стоящие магазины, офисы, отдельно стоящие здания) отвечают за 20 метров вокруг своего объекта. Контроль за исполнением этих обязательств осуществляет департамент контроля администрации Омска.
«При выявлении нарушений составляется акт и выдается предписание. В случае игнорирования — заводится административное дело по статье 19.5 КоАП, предусматривающей штраф до 20 тысяч рублей и даже дисквалификацию должностных лиц до 3 лет. Работа ведется достаточно активно. Если жители считают, что управляющая компания бездействует, им рекомендуется сначала обратиться напрямую к исполнителю, а при отсутствии результата — в департамент контроля или ГЖИ», — в свою очередь отметил начальник отдела контроля по Кировскому административному округу города Омска Павел Кузьмин.
Фото: Сапоцкий Сергей.
Городские службы заверили: все работы проводятся оперативно, а при необходимости будут привлечены дополнительные подрядчики — контракты на вывоз снега и ручную уборку уже заключены.