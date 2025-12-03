В Омске разъяснили правила уборки снега и применения противогололедных материалов

«При выявлении нарушений составляется акт и выдается предписание. В случае игнорирования — заводится административное дело по статье 19.5 КоАП, предусматривающей штраф до 20 тысяч рублей и даже дисквалификацию должностных лиц до 3 лет. Работа ведется достаточно активно. Если жители считают, что управляющая компания бездействует, им рекомендуется сначала обратиться напрямую к исполнителю, а при отсутствии результата — в департамент контроля или ГЖИ», — в свою очередь отметил начальник отдела контроля по Кировскому административному округу города Омска Павел Кузьмин.