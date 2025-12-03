Больница города Асбеста Свердловской области получила лазерное оборудование

Лазерное оборудование для лечения варикоза и хронической венозной недостаточности поступило в больницу города Асбеста Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном центре медиакоммуникаций в сфере здравоохранения.
«Лечение варикозного расширения вен очень востребовано в Асбесте, но ранее такие операции в городе выполнялись только платно. Поэтому мы закупили современное лазерное оборудование и начали оперировать асбестовцев в рамках программы обязательного медицинского страхования, чтобы оказание медицинской помощи стало более доступным для наших жителей», — подчеркнул главный врач городской больницы Игорь Брагин.
Применение лазерной технологии позволяет выполнять вмешательство врача менее травматично, с более быстрым восстановлением и меньшим риском осложнений для пациента. Операция проводится под местной анестезией и занимает 20−30 минут на каждую ногу. Сразу после операции пациенту рекомендуется пешая прогулка в течение 40−60 минут для стимуляции системы кровообращения и ускорения восстановления. После этого возможна выписка в этот же день. С использованием нового аппарата врачи провели уже четыре успешные операции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.