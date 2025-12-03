Больница города Асбеста Свердловской области получила лазерное оборудование

Применение лазерной технологии позволяет выполнять вмешательство врача менее травматично, с более быстрым восстановлением и меньшим риском осложнений для пациента. Операция проводится под местной анестезией и занимает 20−30 минут на каждую ногу. Сразу после операции пациенту рекомендуется пешая прогулка в течение 40−60 минут для стимуляции системы кровообращения и ускорения восстановления. После этого возможна выписка в этот же день. С использованием нового аппарата врачи провели уже четыре успешные операции.